Dalle luci del Grande Fratello al carcere: il racconto shock di un ex gieffino

Alcuni di voi magari non se lo ricorderanno, Kiran Maccali è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello del 2011, edizione condotta da Alessia Marcuzzi.

Nato in india e adottato da una coppia di Bergamo, dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Kiran ha aperto una agenzia di comunicazione e marketing ma, negli anni, sono stati tanti i problemi avuto con la giustizia. Al Corriere della Sera, Kiran ha raccontato degli arresti, partendo dal primo, avvenuto nel 2017 per una presunta aggressione ai danni dei genitori: “iniziò una discussione con i miei genitori. All’arrivo dei carabinieri iniziai a discutere anche con loro. Spinsi un militare e gli altri tentarono di immobilizzarmi a terra. Ci fu una mia reazione e mi misero le manette.” Kiran ha raccontato che il giorno dopo fu processato in primo grado per resistenza al pubblico ufficiale e condannato a sette mesi. Rimase in carcere per 38 giorni, nei quali i giornali scrissero che aveva picchiato i genitori, nonostante la madre provò a smentirli.

Kiran Maccali, la confessione dal carcere: “Volevo essere come Corona”

Nell’intervista al Corriere della Sera, l’ex gieffino Kiran Maccali ha parlato dei suoi problemi con la giustizia, e delle varie condanna, tra cui l’ultima, risalente a gennaio del 2025 per estorsione, stalking e lesioni ai danni di un pensionato che lo aveva ospitato. Di questo reato non ha potuto dire nulla perché ci sarà l’appello, anche se qualche mese fa aveva dichiarato che con “il sessantenne c’era un accordo ospitalità in cambio di prestazioni fisiche”, accordo però negato dal pensionato. Kiran Maccali ha anche ricordato l’esperienza al Grande Fratello, asserendo che una volta uscito avrebbe voluto diventare come Fabrizio Corona: “ho anche conosciuto Corona tramite un paparazzo. Iniziai ad andare in ufficio da lui e restai d’incanto. Fabry era una macchina per fare soldi. Quello che lui guadagnava in un giorno una persona normale lo guadagna in un anno. La mia ambizione era diventare come lui.” Kiran ha anche detto che ha ritrovato la pace interiore ed è ora pronto a ricominciare davvero.