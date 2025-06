Fabrizio Corona non ha usato mezze misure come è nel suo stile e nell’ultimo episodio di Falsissimo ha parlato del cachet che la Rai avrebbe pagato per avere come ospite Massimo Bossetti che ha parlato della sua condizione all’interno del programma “Belve Crime” condotto da Francesca Fagnani.

Fabrizio Corona boccia “Belve Crime”

Fabrizio Corona ha espresso pareri non positivi nei confronti del nuovo spin off di Belve, Belve Crime che parla dei casi di crimini più famosi invitando personaggi illustri legati a questo mondo, ormai sempre più di successo.

Come riporta Biccy.it Corona avrebbe usato parola dure nei confronti della Rai, della Fagnani e del programma stesso, reo di aver pagato una grande cifra per averlo come ospite. Secondo l’ex re dei paparazzi, l’obiettivo principe dell’ospitata è stato quello di catalizzare l’attenzione, facendo aumentare lo share, sul nuovo programma.

“Pagata una cifra a quattro zeri”

Corona entrando nel dettaglio della questione si sbilancia ammettendo di sapere l’importo esatto ma di non poterlo rivelare ma durante il proseguo di Falsissimo arriva la grande scoperta, egli infatti avrebbe parlato con un detenuto che ha confessato che Bossetti sarebbe stato pagato 140.000 euro per presenziare al programma della Rai.

Naturalmente ha ammesso che la cifra non è corretta e che il suo informatore avrebbe gonfiato l’importo giustificandosi rispetto a quanto rivelato precedentemente.

Fagnani intanto ha risposto ad un commento di un utente su X con un laconico “non è assolutamente vero” rispetto alla cifra conosciuta da tutti. Che la verità stia nel mezzo? Ovvero Bossetti è stato sicuramente pagato dalla Rai per essere ospite, il mistero sulla cifra reale tuttavia resta.