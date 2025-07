Martedì 15 luglio ha avuto luogo al Tribunale di Milano un’udienza cruciale per l’affido della piccola Céline Blue Basciano, figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, entrambi coinvolti in un processo penale iniziato a novembre 2024.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: il provvedimento sul futuro della figlia Céline Blue

Basciano, arrestato con l’accusa di minacce e stalking nei confronti della ex compagna, era stato scarcerato dopo meno di 48 ore.

Ad aprile, la Corte di Cassazione aveva disposto per lui l’uso del braccialetto elettronico, non ancora disponibile a Milano. Leonardo D’Erasmo, l’avvocato di Basciano, in un’intervista a Fanpage ha chiarito gli esiti dell’udienza: “L’affido super esclusivo è stato rigettato“. Attualmente all’estero per lavoro, Alessandro Basciano, è stato rappresentato in aula dal legale. Il giudice di famiglia Giuseppe Gennari ha respinto la richiesta di affido super esclusivo come chiesto da Sophie Codegoni, seppure è stato confermato l’affido esclusivo alla madre in attesa della conclusione del processo penale. Precedentemente, la Cassazione aveva disposto il divieto d’avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico per Basciano. Come spiegato dall’avvocato, tuttavia, la disposizione riguardante la bambina era ambigua: “L’ordinanza recita che il mio assistito non possa vedere né sentire la figlia, qualora questi due atti siano mediati dalla persona offesa, ossia Codegoni. Questo potrebbe lasciar intendere che lui non possa vedere neppure la bambina”. Nella giornata di oggi, la decisione del giudice ha stabilito invece che Basciano abbia il diritto di vedere la figlia per tre pomeriggi a settimana, escluso il weekend come richiesto inizialmente dal padre.

I motivi della multa a Sophie Codegoni

Stando a quanto riferito dall’avvocato D’Erasmo, Sophie Codegoni ha ricevuto una multa per aver violato il divieto di pubblicare contenuti riguardanti la bambina sui social. “Visto che ogni violazione avrebbe comportato il pagamento di 400 euro, Codegoni dovrà pagarne 2800, perché si tratta di ben 7 violazioni. Il denaro dovrà essere versato oggi stesso su un conto intestato a Céline Blue, amministrato da entrambi i genitori”. Tali somme, secondo la disposizione del giudice, non potranno essere toccate salvo decisioni specifiche del tribunale. Infine, per quanto riguarda il braccialetto elettronico, D’Erasmo ha precisato che non è stato ancora applicato “per motivi oggettivi, perché il dispositivo non è attualmente reperibile”. Il legale ha aggiunto che Basciano, attualmente impegnato all’estero come deejay, “in Italia non riesce a lavorare. Questo lo mette nelle condizioni di spostarsi all’estero per mantenersi, visto che deve provvedere anche al mantenimento dell’altro figlio, Nicolò”.