Belen Rodriguez in Rai e Alessia Marcuzzi a Mediaset? Tutto sull’ultima indiscrezione riguardante le due conduttrici.

Cambio di rete per Belen: la vedremo in Rai la prossima stagione?

Come leggiamo su Biccy.it, dopo anni Mediaset e la recente esperienza su Warner Bros Discovery, per Belen Rodriguez sarebbe arrivato il momento di un nuovo capitolo lavorativo, ovvero il passaggio in Rai.

A rivelare l’indiscrezione è Dagospia: “Belen Rodriguez sbarca in Rai. Avrà un programma su Radio 2. Sul suo profilo Instagram è apparsa una foto criptica della sede di via Asiago 10. Cosa farà? Lo svela Dagospia. Belen si prepara a sbarcare in Rai dove dovrebbe condurre in autunno, per la prima volta nella sua carriera, un programma radiofonico. Il suo nome figurerebbe nel palinsesto di Radio 2 del nuovo direttore Giovanni Alibrandi.”

Alessia Marcuzzi a Mediaset?

Se per Belen si prospetta un cambio di rete, con il passaggio in Rai, per Alessia Marcuzzi si va verso un ritorno a Mediaset. A Roma, proprio in questi giorni, sono state registrate le prime due puntate di “Tu Si Que Vales” e, tra gli ospiti, come anticipato da SuperGuida Tv, c’era proprio la conduttrice romana, che si è cimentata in un ballo con Maria De Filippi. Secondo molti, questa ospitata sta a significare proprio il ritorno a Mediaset della Marcuzzi, la quale non ha programmi in Rai in programma.