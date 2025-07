Temptation Island torna al centro dell’attenzione, ma questa volta non per nuove sfide o avventure tra le coppie in gioco. A riaccendere l’interesse sono due ex concorrenti, che hanno deciso di rompere il silenzio e fare chiarezza sul presunto flirt. Tra rumors e indiscrezioni, finalmente arriva la loro versione dei fatti, pronta a mettere un punto sulle voci che si sono diffuse negli ultimi giorni.

Temptation Island: nuovi amori per gli ex protagonisti

Antonio Maietta sembra aver voltato pagina trovando un nuovo amore, anche se per il momento mantiene riservata l’identità della sua compagna, probabilmente per proteggerla da eventuali critiche o attacchi mediatici. Anche la sua ex fidanzata, Titti Scialò, ha lasciato intendere attraverso Instagram di frequentare un’altra persona, senza però rivelarne i dettagli.

Diversa la situazione dell’ex di Anna Acciardi, Alfred Ekhator, che di recente si è mostrato sui social insieme a Marta Capuozzo, nota influencer di OnlyFans. La coppia ha ufficializzato la relazione condividendo le prime foto insieme, scattate durante una vacanza a Sharm El Sheikh. Al momento, Anna Acciardi sembrerebbe essere ancora single.

Temptation Island, due ex concorrenti svelano la verità sul presunto flirt

Anna Acciardi e Antonio Maietta, ex protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island, hanno deciso di intervenire per mettere a tacere le voci che li vedevano coinvolti in una relazione sentimentale. Lei aveva partecipato al reality con l’ex compagno Alfred Ekhator, mentre lui era nel villaggio con l’ex fidanzata Titti Scialò.

Entrambe le coppie avevano lasciato il programma interrompendo le loro relazioni, ma recentemente Anna e Antonio sono stati fotografati insieme in atteggiamenti molto affettuosi, dando così origine a indiscrezioni su un possibile flirt.

Attraverso una storia pubblicata su Instagram, Anna ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento sentimentale, chiarendo che il legame che li unisce è solo di amicizia:

“Antonio e io non stiamo insieme. Non abbiamo una relazione segreta. Quella sera dei TikTok non eravamo soli. Tra le persone presenti c’era anche l’attuale fidanzata di Antonio. E l’attuale fidanzata non sono io”.

Antonio ha subito ricondiviso la storia, confermando le parole di Anna e mettendo fine ai gossip che si erano diffusi sui social:

“Tra me e Anna c’è solo un’amicizia. E poi lei è l’ex compagna di un amico con il quale ho condiviso un’esperienza. Non farei mai nulla del genere”.

Questa presa di posizione diretta e sincera ha fatto luce su una situazione che aveva incuriosito molti fan del programma, ribadendo come spesso i rapporti costruiti durante Temptation Island possano evolversi in modi inaspettati, ma non necessariamente romantici.