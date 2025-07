Tra luci della ribalta e cuori infranti, Stefano De Martino sembra aver trovato un nuovo capitolo da scrivere. Il bacio con Caroline Tronelli non lascia spazio a interpretazioni: il conduttore è pronto a lasciarsi il passato alle spalle. Ma sarà amore vero o solo un fuoco di paglia?

Scatti bollenti in Sardegna: Stefano e Caroline escono allo scoperto

Tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli il confine tra amicizia e qualcosa di più è ormai superato. A dissipare ogni dubbio sono gli scatti esclusivi pubblicati dal settimanale Diva e Donna, che mostrano il conduttore in atteggiamenti affettuosi con la giovane modella a bordo della sua barca, al largo delle coste sarde. Baci intensi, abbracci sotto il sole e sguardi carichi di complicità: le immagini raccontano una storia che sembra appena iniziata, ma già carica di passione.

Caroline Tronelli, 22 anni, capelli biondi e occhi chiari, è nota sui social per il suo stile di vita tra passerelle, mete esotiche e la sua recente maternità: è infatti mamma di una bimba di appena un anno. Figlia di un noto imprenditore partenopeo, Caroline è cresciuta tra lusso e discrezione, ma ora si ritrova al centro del gossip.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: un legame che dura da tempo

Proprio Diva e Donna ha documentato ogni dettaglio dell’incontro ravvicinato tra i due, che si sono lasciati andare a gesti inequivocabili a bordo dell’imbarcazione di lui. La rivista titola “Pazzo d’amore” e parla di una sintonia crescente che, giorno dopo giorno, sembra consolidarsi lontano dai riflettori ma sotto l’occhio attento dei paparazzi.

Non è la prima volta che Stefano e Caroline vengono visti insieme: già la scorsa estate lui era stato ospite della famiglia Tronelli nella villa in Sardegna e a bordo dello yacht, dove pare sia nato un legame speciale. All’inizio in pochi avevano creduto in una storia d’amore, ma ora che la coppia non si nasconde più, la relazione sembra farsi sempre più seria. Caroline potrebbe essere per Stefano quel punto fermo che finora mancava — anche se resta da capire se sia solo un flirt estivo o qualcosa di più profondo.