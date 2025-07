È bastata un’estate sotto i riflettori per far breccia nel cuore del pubblico. Con il suo sguardo penetrante è diventato in poco tempo uno dei volti più chiacchierati dell’ultima edizione di Temptation Island. Ora il suo nome continua a far rumore: sui social circola con insistenza un rumor che sta infiammando i fan – potrebbe essere proprio lui il prossimo tronista di Uomini e Donne?

Temptation Island: ecco chi è il tentatore più amato

È

bastato uno sguardo per far parlare di sé. Flavio Ubirti, 24 anni, originario di Figline Valdarno, in provincia di Firenze, è tra i protagonisti più notati dell’ultima edizione di Temptation Island. Ex portiere dell’Arezzo, con alle spalle anche un’esperienza nei playoff di Serie C a soli 17 anni, oggi Flavio punta a sfondare nel mondo dello spettacolo.

La svolta è arrivata proprio grazie al reality di Canale 5, dove è stato scelto per primo da Maria Concetta tra i single schierati sulla spiaggia – e successivamente notato da tutte le altre ragazze – lasciando subito il segno. Con il suo mix di bellezza, sicurezza e quel fascino discreto ma travolgente, Flavio si è rapidamente guadagnato il titolo di “tentatore per eccellenza”, facendo battere il cuore al pubblico e scatenando il dibattito sui social.

Temptation Island, il tentatore più amato sarà tronista a Uomini e Donne? Il retroscena

Il suo percorso televisivo potrebbe essere solo all’inizio. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Maria De Filippi avrebbe messo gli occhi su Ubirti per un possibile ruolo da tronista nella prossima stagione di Uomini e Donne.

Una strada già percorsa da altri volti di Temptation, ma che per Flavio si aprirebbe solo nel caso in cui la sua missione da tentatore non dovesse andare a buon fine – ovvero, se uscisse dal programma senza alcuna ragazza al suo fianco. A confermare l’interesse attorno a lui, anche un curioso retroscena: pare che persino Gemma Galgani, storica dama del trono over, sia rimasta colpita dal giovane toscano.