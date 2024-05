Storia d’amore al capolinea per Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due ex concorrenti del Grande Fratello 2023 hanno annunciato che si sono lasciati. Il motivo? “Differenze caratteriali“.

Ai tempi del loro incontro al Grande Fratello 2023, Anita Olivieri e Alessio Falsone sostenevano di essere identici. Eppure, a distanza di due mesi dalla fine del reality, si sono lasciati a causa di “differenze caratteriali“. L’annuncio è arrivato sui social da parte dei diretti interessati.

Con un comunicato affidato a Instagram, Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno annunciato:

“Abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta, ma vi chiediamo di rispettare la nostra privacy”.