Sophie Codegoni è stata pizzicata mano nella mano con Aron Piper, attore della serie tv Elite. Stando a quanto sostengono i beninformati, “erano molto affiatati“.

Sophie Codegoni e Aron Piper stanno insieme?

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. I due, dopo la nascita della piccola Celine, hanno vissuto diversi alti e bassi e, a quanto pare, non sono riusciti a superare le difficoltà, tradimenti compresi. Nelle ultime ore, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata pizzicata mano nella mano con Aron Piper.

Sophie Codegoni e Aron Piper mano nella mano

Sophie Codegoni e Aron Piper, stando alla segnalazione arrivata a Deianira Marzano, sono arrivati insieme ad un evento milanese in Via Montenapoleone. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’attore di Elite “erano molto affiatati e poi sono andati via mano nella mano“. In effetti, le foto inviate all’esperta di gossip dimostrano una certa complicità.

Sophie Codegoni e Aron Piper: flirt in corso

Al momento, né Sophie Codegoni né tantomeno Aron Piper hanno confermato o smentito il flirt in corso. Però, essendo andati via mano nella mano dall’evento milanese, sembra inutile sottolineare una frequentazione in corso.