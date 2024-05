Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza a Dubai: "Così non si fa"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza a Dubai: "Così non si fa"

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo una vacanza a Dubai insieme alla loro piccola Celine Blue. La coppia, a quanto pare, ha definitivamente archiviato gli ultimi mesi e ha deciso di dare una seconda possibilità alla relazione.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza a Dubai

Anche se non hanno ancora ufficializzato il ritorno di fiamma, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. I due, nell’ultimo anno, hanno vissuto momenti difficili, conditi anche da accuse reciproche a mezzo stampa. Negli ultimi giorni, però, sembrano aver dimenticato tutto, tanto da essersi concessi una vacanza a Dubai.

Sophie e Alessandro a Dubai: con loro c’è la piccola Celine

Via social, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno condividendo diversi contenuti della loro vacanza a Dubai. Ovviamente, non sono soli ma con la piccola Celine Blue. La famiglia appare serena come non mai, tanto che si diverte a postare su Instagram qualche video della bimba che fa i dispetti a mamma e papà. “No, così non si fa“, esclama Sophie per rimproverare la figlia che sbatte i piedi sul tavolo.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: perché non annunciano il ritorno?

Vista la vacanza a Dubai, i fan hanno una domanda: perché Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non annunciano il ritorno di fiamma? Al momento non è dato saperlo, ma immaginiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne abbia fatto questa scelta perché non ha ancora riacquistato la fiducia nei riguardi del padre di sua figlia.