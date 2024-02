Secondo alcune indiscrezioni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme. I due sono stati pizzicati alla stessa festa e, stando a quanto sostengono alcuni presenti, si sono mostrati piuttosto intimi.

Sarebbe tornato il sereno tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due, dopo essersi mollati e lanciati pesanti accuse a mezzo stampa e tv, avrebbero deciso di darsi una seconda possibilità. Molto probabilmente, c’entra anche l’immenso amore che entrambi provano nei confronti della figlia Celine, ancora troppo piccola per comprendere dinamiche assurde.

La prima a lanciare l’indiscrezione su Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha ricevuto una segnalazione da una fan. Nel messaggio si legge:

“Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni…ma io mi chiedo, dal momento che sono tronati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? Ma così prendono in giro i follower“.