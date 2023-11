"Sophie Codegoni ha già un altro": Basciano mostra lo scambio di messaggi

Attraverso i social Alessandro Basciano ha condiviso uno scambio di lettere avuto tra il suo avvocato e quello di Sophie Codegoni in cui si menziona anche un nuovo presunto partner avuto dall’influencer.

Alessandro Basciano: le accuse a Sophie Codegoni

“C’è chi pensa ai nuovi look e a non rientrare a casa la sera a casa della propria figlia e c’è chi invece deve pregare invano per poterla vedere.. non scordate mai chi siete e da dove venire”, ha scritto in un suo sfogo sui social Alessandro Basciano che, a seguire, ha condiviso sui social uno scambio di lettere che avrebbero avuto il suo legale e quello di Sophie e in cui si menziona una nuova presunta relazione avuta dall’influencer. “Se è vera la dichiarazione della Codegoni di avere un altro uomo, sia chiaro che lo stesso non debba avere rapporti con la figlia in quanto ancora troppo piccola e potrete addirittura coincidere la figura del padre”, si legge nel messaggio inviato dall’avvocato di Basciano a quello dell’ex fidanzata. Sarà vero?

Sophie nel frattempo avrebbe anche fatto sapere – tramite il suo legale – di non voler avere altri incontri con il padre di sua figlia, e in tanti sui social si chiedono quale sia la verità in merito alla vicenda. I due hanno avuto modo di raccontare le loro rispettive verità a Verissimo, ma in tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.