Sabato 18 maggio Sarah Toscano ha trionfato nel talent di Canale 5, Amici 23.

Sarah e Holden sono una coppia?

La giovane cantante, entrata nella scuola di canto e ballo senza una vera e propria formazione, ha raggiunto il cuore del pubblico tanto grazie alla sua voce quanto grazie alla sua incredibile forza d’animo. Una domanda tuttavia attanaglia di fan, che si chiedono se tra lei e Holden ci sia del tenero. I due concorrenti non hanno mai nascosto il profondo affetto che provano l’uno per l’altra, ma nessuno è mai andato oltre.

Sarah spiega il suo rapporto con Holden

In una recente intervista a Cosmopolitan, Sarah ha fatto luce sul loro rapporto. “Holden? È una bellissima persona, abbiamo legato tanto nell’ultimo periodo perché prima era molto più riservato, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti. Però è nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene” ha affermato la 18enne.

“Lo stimo tanto”

Durante una precedente intervista a TvBlog, la cantante aveva descritto il 23enne come “una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia“. Sembra quindi che i due ragazzi siano legati solamente da uno stretto rapporto di amicizia.