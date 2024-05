Ultima Generazione interrompe lo spettacolo di Giuseppe Cruciani a Torino

Ultima Generazione ha interrotto lo spettacolo del giornalista Giuseppe Cruciani, in scena al teatro Gioiello di Torino. I manifestanti sono saliti sul palco.

Un blitz di Ultima Generazione ha interrotto lo spettacolo del giornalista Giuseppe Cruciani, “Via Crux”, in scena al teatro Gioiello di Torino. Due manifestanti sono salite sul palco con uno striscione che riguardava all’adesione al Fondo riparazione. Lo stesso Cruciani ha tenuto in mano per qualche istante lo striscione, leggendolo al pubblico, che ha risposto con fischi e insulti, subito fermati dal giornalista. “Interrompere uno spettacolo è già un insulto, non mettetevi sullo stesso piano” ha dichiarato.

Ultima Generazione a Torino: l’appello al pubblico

Le due donne non hanno risposto all’invito di Cruciani a scendere dal palco e hanno parlato al pubblico. “Non potete continuare a mortificarvi nel ruolo di spettatori. Il meteo al Nord è in continua allerta rossa e queste sono solo le premesse di un’estate che sarà letteralmente di fuoco” ha gridato una manifestante. Gli spettatori hanno continuato a fischiare e Giuseppe Cruciani, per far scendere le attiviste dal palco, ha dovuto minacciare di chiamare i carabinieri.