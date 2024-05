Blitz di Ultima Generazione a Roma: imbrattate vetrine di via Condotti

Ultima Generazione, blitz a Roma: imbrattate vetrine di via Condotti

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato le vetrine di via Condotti a Roma.

Blitz di Ultima Generazione a Roma. Diciassette persone aderenti alla campagna Fondo Riparazione hanno imbrattato le vetrine di alcuni negozi di lusso in via Condotti, con la vernice arancione. Gli attivisti hanno esposto striscioni con scritto “1 ottobre giustizia Piazza del Popolo” e “Fondo Riparazione“. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno portato i responsabili in Questura.

Le dichiarazioni degli attivisti

“Sono qui perché sono stanca di vedere le persone comuni costrette a subire condizioni sempre più precarie per sopravvivere. Tutto questo per l’arricchimento di una piccolissima parte restante della popolazione ricca, tra cui i nostri politici” ha dichiarato Ismaela, studentessa di 25 anni, come riportato da Adnkronos.

“Ci aspetta un futuro di miseria totale se il governo non attua subito misure di conversione ecologica che tengano conto del divario economico della nostra società” ha aggiunto Angelo, ingegnere energetico di 25 anni.