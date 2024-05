Incidente in moto per Nina Dobrev, protagonista di The Vampire Diaries

Nina Dobrev, protagonista della serie tv The Vampire Diaries, ha svelato su Instagram di aver avuto un incidente in moto. Con l’ironia che la contraddistingue ha mostrato il prima e il dopo, con due immagini di lei in moto e poi in ospedale, su un lettino del pronto soccorso. Nina Dobrev si è mostrata con il collare ortopedico mentre era in attesa di ulteriori controlli medici.

Come sta Nina Dobrev dopo l’incidente?

Per il momento l’attrice non ha condiviso nuovi aggiornamenti sui social network, ma ha spiegato che il percorso potrebbe essere lungo. Nina Dobrev è famosa per il ruolo di Elena Gilbert nella serie tv The Vampire Diaries, ma ha recitato in molti altri film come The Final Girls, Love Hard, Redeeming Love, Sick Girl e The Bricklayer.