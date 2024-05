Grave lutto per il cantante dei Baustelle, Francesco Bianconi. Il padre Ilvo è morto in un incidente stradale a 78 anni. L’uomo è stato investito.

Baustelle, investito il padre del cantante Francesco Bianconi: aveva 78 anni

A causa di un incidente stradale è deceduto Ilvo Bianconi, padre del cantante dei Baustelle. L’uomo, di 78 anni, è stato investito da un’auto lunedì pomeriggio a Montepulciano. Purtroppo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Sul luogo è arrivato anche il sindaco della città, Michele Angiolini, che è stato anche batterista nella band dal 1996 al 2022.

Ilvo Bianconi era molto conosciuto a Montepulciano, da dove seguiva la carriera del figlio. Per il momento non è chiara la dinamica dell’incidente e il cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Le parole di Francesco Bianconi sul padre

In una vecchia intervista a Noisy Road, Francesco Bianconi aveva spiegato che la cover di Ti ricordi quei giorni di Francesco Guccini era legata a suo padre. “Guccini a lui piaceva, me lo ha fatto sentire quando ero piccolo, per cui lo conosco bene, quello è stato una sorta di educazione proprio familiare, nel senso a mio padre piaceva e soprattutto siamo andati a tanti concerti con mio padre per cui per me Guccini è un cantautore che, boh, mi ricorda momenti belli anche legati al restare, ad esempio, con mio padre in questa situazione esotica, avventurosa” aveva dichiarato il cantante.

Francesco Bianconi aveva spiegato che era un bambino e viveva a Montepulciano, per cui non c’erano locali in cui vedere concerti. Per questo partivano e raggiungevano le grandi città, facendo insieme un’avventura speciale.