Terminato il suo percorso a Uomini e Donne, Pierpaolo Siano si è tolto qualche sassolino dalle scarpe nei riguardi di Ida Platano. L’ex corteggiatore ha candidamente ammesso di non volere una donna come l’ex tronista nella sua vita.

Uomini e Donne: Pierpaolo Siano contro Ida Platano

Intervistato da Lollo Magazine, Pierpaolo Siano ha parlato del suo percorso a Uomini e Donne per cercare di conquistare Ida Platano. L’ex corteggiatore, senza peli sulla lingua, ha ammesso di aver abbandonato il programma nel momento in cui si è reso conto di non volere una donna come l’ex tronista nella sua vita. Ha dichiarato:

“Diciamo che il percorso che ho fatto durante questi mesi è stato abbastanza lineare e trasparente. Poi nelle ultime puntate ho iniziato a vedere delle cose che non mi sono andate giù. Dopo aver visto queste cose ho racchiuso tutti i pensieri che avevo e nell’arrabbiatura generale ho detto quella frase (Impara a fare la donna, sono sette anni che fai questo teatrino, impara a fare la femmina, ndr). Ovviamente senza voler offendere le donne in generale, però è una frase che stava a dire che mi aspettavo una prova di maturità maggiore da parte sua nei miei confronti. Ci sono modi e modi per conoscere una persona e anche per ‘prenderla in giro’ perché eravamo in due ad affrontare questo percorso. Era per dirle ‘caccia gli attributi’, il senso era questo”.

Lo sfogo di Pierpaolo Siano

Pierpaolo Siano ha proseguito:

“Scendere l’ultima puntata e sentirmi dire da lei frasi che forse erano già premeditate… Io l’ho anticipata e ovviamente una persona così non la volevo più accanto a me. Per quello che ho visto una persona deve essere di carattere ma nelle ultime settimane ho visto una persona diversa. Poi lei sosteneva che doveva conoscermi di più, non mi aveva capito. Per quanto mi riguarda erano solo scuse per continuare ad andare avanti e cercare un’ulteriore certezza nei confronti dell’altra persona (Mario Cusitore, ndr), non so se ho reso l’idea”.

Pierpaolo Siano non è pentito di aver abbandonato il programma

L’ex corteggiatore di Ida Platano ha concluso: