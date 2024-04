Il trono di Ida Platano a Uomini e Donne sembra infinito. Nelle ultime ore è spuntata una segnalazione sul corteggiatore Pierpaolo, che di certo non farà piacere alla tronista.

Uomini e Donne: arriva una segnalazione su Pierpaolo

Uomini e Donne si avvicina alla fine della stagione, ma Ida Platano deve ancora fare la sua scelta. Quest’ultima potrebbe farsi ancora più difficile perché nelle ultime ore è spuntata fuori una segnalazione su Pierpaolo. Non bastavano quelle su Mario, che l’hanno fatta finire in crisi più volte, adesso ci si mette anche l’altro corteggiatore.

Uomini e Donne: la segnalazione su Pierpaolo parla di business

A rendere pubblica la segnalazione su Pierpaolo è stato Lorenzo Pugnaloni via Instagram. L’esperto di Uomini e Donne ha condiviso un messaggio ricevuto da un negozio di fiori. Pare che il corteggiatore abbia fatto un regalo alla Platano approfittando di una sponsorizzazione. Si legge:

“Le nostre box (scrive il negozio di fiori, ndr) sono arrivate a Uomini e Donne grazie a Pierpaolo che si è fidato dei nostri consigli per stupire la sua bella Ida”.

Pugnaloni ha aggiunto: “Nulla contro di lui ma perché non si fa un regalo spontaneo? Anche un aeroplanino di carta fatto in casa. Verrebbe più apprezzato no? Qui è tutto un 50 e 50 (di colpe, ndr), per questo non ho mai criticato Ida“.

Uomini e Donne: le critiche a Ida Platano

Pugnaloni non critica Ida Platano, ma i fan sì. Tra i tanti commenti contro di lei si legge: “Riccardo aveva ragione, sa solo piangere su sé stessa, ed è sempre attratta dalle persone sbagliate!!!!! Se lo merita uno come Mario“, oppure “Ida sembra una ragazzina! Le basta che arrivino le torte e i regali per rimanere imbambolata…è di una superficialità unica”. Ovviamente, le critiche riguardano anche Pierpaolo: “E’ la prova che cercavamo, Pierpaolo è lì solo per le telecamere: fuori anche lui”.