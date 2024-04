Una nuova segnalazione a Uomini e Donne sul conto di Mario Cusitore: problemi con la tronista, Ida Platano.

La segnalazione su Mario e la decisione di Ida

Come sempre a svelare tutte le novità e tutti i dettagli, della registrazione del 9 aprile, ci ha pensato l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Maria De Filippi ha riportato una nuova segnalazione sul conto di Mario. L’uomo sarebbe stato avvistato mentre usciva da un bed and breakfast in compagnia di una donna con la quale avrebbe trascorso del tempo in intimità.

Mario si è difeso dalle accuse invitando Maria e la redazione a chiamare il barbiere del negozio in cui lui sarebbe stato quel giorno. A tal proposito, questa volta, Ida Platano ha detto di credere a Mario.

Il ballo con Pierpaolo e il confronto con Ida

Successivamente Ida ha ballato con l’altro pretendente, Pierpaolo, il quale le ha svelato di voler abbandonare la trasmissione e di essere disposto a tornare soltanto se lei andrà a riprenderlo, così lei ha scelto di seguirlo rifiutando un incontro successivo con Mario.

Segnalazioni su Mario

Non è la prima volta che fioccano segnalazioni sul conto di Mario Cusitore: già qualche settimana fa sono venute a galla alcune sue conversazioni molto spinte sui social con altre donne durante il trono di Ida.