Pierpaolo lascia clamorosamente Uomini e Donne, Uno dei corteggiatori più iconici di Ida Platano, ha deciso di abbandonare lo studio nonostante i tentativi di lei di fargli cambiare idea. In realtà è stato proprio un suo atteggiamento a ferirlo.

Uomini e Donne non è un programma che ha bisogno di tante presentazioni. Da anni intrattiene il pubblico con dinamiche particolari e ci sono personaggi che sono diventati un vero simbolo, come Ida Platano. Lei, ora è di nuovo una tronista e la notizia di ci parliamo oggi riguarda l’abbandono di un suo corteggiatore.

Ida Platano al trono di Uomini e Donne: un suo corteggiatore lascia la trasmissione

Non è facile fare la tronista di Uomini e Donne e Ida Platano lo sa bene. Da dama, adesso ricopre questo ruolo perché proprio sembra che nessuno sia giusto per lei.

Alla sua età è una donna pazzesca e ricca di fascino, con un fisico perfetto, però discute spetto a causa del suo carattere, con tanti corteggiatori.

Di recente ha fatto un bel gesto verso uno di loro, però in questo modo ne ha ferito un altro, che da tempo cerca le mostra interesse.

In uno degli ultimi appuntamento pomeridiani del dating show condotto da Maria De Filippi, Ida Platano ha discusso con i suoi corteggiatori. Lei che sperava che il percorso le regalasse serenità dopo la delusione ricevuta da Alessandro Vicinanza, ha dovuto ricredersi.

Pierpaolo ha deciso infatti di abbandonare il percorso e non c’è stato nulla da fare per fargli cambiare idea.

Il gesto di Ida Platano a Uomini e Donne: perché Pierpaolo si è infuriato

Ida si trova in un momento di stallo all’interno di Uomini e Donne, dove sta bene sia con Mario che Pierpaolo, ovvero i suoi due corteggiatori.

Dopo alcune discussioni con Mario, la tronista ha detto di sentirsi delusa dal fatto che Pierpaolo non abbia preso le sue difese. Lui le ha portato dei fiori per addolcirla ma Ida è rimasta comunque dispiaciuta e si è concentrata a riconquistare Mario con una torta per il suo compleanno.

Questo ha mandato l’altro uomo su tutte le furie, così ha deciso di andarsene. Invitato a rientrare in studio, è apparso inamovibile, per il dispiacere di molti fan che invece tifavano per questa storia d’amore.