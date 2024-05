Silvia Toffanin, regina indiscussa di Canale 5 e del sabato pomeriggio grazie al suo programma Verissimo, potrebbe condurre qualcosa di nuovo?

La nuova avventura dopo Verissimo

Verissimo non chiuderà i battenti e Toffanin non ne abbandonerà la conduzione. Per un po’ però lo show andrà in pausa.

Ma Toffanin non resterà con le mani in mano perché ad attenderla c’è già un nuovo programma. Stiamo parlando di La ruota della fortuna, il game show che per anni è stato condotto da Mike Bongiorno. In occasione del centenario della nascita dell’iconico presentatore, Canale 5 ha infatti deciso di riproporre il suo programma più famoso.

La ruota della fortuna

A condurre il programma sarà Gerry Scotti, affiancato proprio da Silvia Toffanin, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio.

Le regole del game show saranno le stesse di quello condotto da Bongiorno. La ruota che dà il titolo al programma è la protagonista indiscussa. Divisa in spicchi, ognuno contiene un premio o un’istruzione diversa. I concorrenti dovranno azionare la ruota e completare la frase su un tabellone, cercando di scoprire il maggior numero di lettere che la compongono.