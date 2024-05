Il principe Harry non può stare da solo con re Carlo: l'indiscrezione

La regina Camilla non permetterebbe al principe Harry di stare da solo con re Carlo, a dirlo è Angela Levin

Angela Levin, autrice e biografa di Camilla, ha dichiarato che la regina non si fiderebbe di Harry, tanto da proibire al marito di rimanere da solo con lui.

I rapporti tra il Duca di Sussex e la Royal Family hanno avuto profondi alti e bassi negli ultimi anni, dopo una serie di dichiarazioni che hanno coinvolto entrambe le parti. La vista di Harry è attesa per mercoledì 8 maggio, quando tornerà a Londra per festeggiare, tra le altre cose, il decimo anniversario degli Invictus Games, dedicati ai veterani di guerra. Il figlio minore di casa Windsor parteciperà alla cerimonia presso cattedrale di St Paul, mentre il resto della famiglia prenderà parte al primo Garden Party che si terrà a Buckingham Palace. A seguire re Carlo incontrerà il primo ministro Rishi Sunak.

L’indiscrezione

Secondo Angela Levin, Harry ha ormai perso la fiducia della Regina che, di conseguenza, non è disposta a permettergli di restare da solo con il padre. “La regina Camilla non permetterà a Harry di parlare da solo con suo padre” ha dichiarato a GB News, aggiungendo “Non ci si può fidare di lui. Credo che Re Carlo sia vulnerabile. Potrebbe dire qualcosa sulla sua salute“.

“Nessuno vuole davvero vederlo”

Secondo la biografa nessuno all’interno della famiglia reale vuole davvero incontrare Harry. Re Carlo lo farà in ogni caso, poiché “i padri amano i loro figli anche se si comportano male“. Si presume, quindi, che la sua visita sarà piuttosto breve, soprattutto considerando la fitta agenda del sovrano e le sue condizioni di salute precarie. “Si può immaginare che Carlo sia vulnerabile perché andrà in giro a stringere la mano a chissà quante persone ” ha spiegato Angela Levin.