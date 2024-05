Resta in carcere il marito dell'influencer Siu. Non ci sono braccialetti elettronici a disposizione.

Jonathan Maldonato, marito di Soukaina El Basri, influencer conosciuta come Siu, resta in carcere, perché non sarebbe disponibile il braccialetto elettronico.

Il marito dell’influencer Siu resta in carcere: manca il braccialetto elettronico

Jonathan Maldonato resta in carcere, nonostante il giudice per le indagini preliminari ne abbia disposto la scarcerazione, perché non sarebbe disponibile il braccialetto elettronico. Il gip aveva respinto la richiesta della Procura di tenerlo in carcere, disponendo l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna, che è ancora ricoverata in terapia intensiva dell’ospedale di Novara.

“Una vergogna. Il mio cliente, cittadino italiano, è detenuto i carcere nonostante la disposizione sia altra e la decisione sia arrivata ben oltre un giorno fa” ha dichiarato il legale Giovanna Barbotto al Corriere Torino, sottolineando che non si conoscono i tempi per risolvere la questione.

Siu, la Procura valuta il ricorso contro la scarcerazione del marito

La Procura di Biella potrebbe presentare ricorso contro la scarcerazione di Maldonato. L’uomo è accusato di tentato omicidio pluriaggravato nei confronti della moglie, soccorsa in gravissime condizioni con una ferita al petto, ed è stato rimesso in libertà dal gip. Il capo della Procura sottolinea che “i presupposti del fermo sono stati confermati” e ha lasciato intendere la possibilità di un ricorso. Intanto c’è grande attesa per la deposizione di Siu, che sicuramente aggiungerà dettagli importanti per l’indagine. Gli inquirenti attendono “il miglioramento delle sue condizioni di salute per procedere alla relativa escussione“.