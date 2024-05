Siu, parla il marito: "Ha tentato il suicidio, aveva paura del ricovero in ps...

Siu, parla il marito: "Ha tentato il suicidio, aveva paura del ricovero in ps...

Il marito di Siu è il 37enne Jonathan Maldonato, l'uomo si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio nei confronti dell'influencer.

Jonathan Maldonato, 37 anni è il marito dell’influencer Soukraina El Basri, meglio conosciuta come Siu. L’uomo è attualmente detenuto con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. Jonathan ha dichiarato durante l’interrogatorio presso la questura di Biella che la mattina del 16 maggio scorso la donna avrebbe tentato il suicidio in casa.

Il marito di Siu: “Aveva paura”

Maldonato ha sostenuto che la moglie “aveva paura di essere ricoverata in psichiatria”. L’uomo ha chiarito che durante il presunto tentativo di suicidio da parte di Siu, l’avrebbe disarmata da un oggetto, anche se non è stato in grado di identificarlo. Stando quindi a quanto espresso dall’indagato, avrebbe tentato di occultare il presunto gesto della consorte.

Avrebbe inscenato un incidente domestico

Maldonato ha ribadito che sua moglie temesse il ricovero in psichiatria. Ha anche aggiunto che, per rendere credibile la versione di un incidente domestico, avrebbe passato la mano sporca di sangue sullo spigolo di un mobile.

Maldonato: “Si arrabbiava con me per ogni cosa”

Nel corso dell’interrogatorio, Maldonato ha descritto la moglie come molto nervosa la mattina del 16 maggio: “Per ogni minima cosa si arrabbiava con me”. Ha anche riferito che la donna fosse preoccupata per alcuni messaggi insistenti su Instagram da parte di una persona che aveva conosciuto un anno prima e che, secondo lui, aveva iniziato a frequentarla.