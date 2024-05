Il rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Franco Anelli, si è tolto la vita nella sua abitazione al centro di Milano. L’episodio è avvenuto poche settimane prima della scadenza del suo mandato. Il cadavere di Anelli è stato rinvenuto il 23 maggio scorso nel cortile interno del palazzo dove appunto viveva.

Morte Franco Anelli: la nota dell’ateneo

In una nota dell’ateneo si legge: “Con profonda costernazione la Comunità dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, alla quale egli ha dedicato la propria opera e l’intera sua vita, si raccoglie nel compianto e nella preghiera, esprimendo il più sentito cordoglio alla sua mamma e ai suoi cari”.

Il cordoglio da parte di Zuppi

L’arcivescovo di Bologa e Presidente Cei, Matteo Zuppi, ha rilasciato alcune parole alla memoria di Anelli, in una nota: “Partecipo al dolore dell’Università Cattolica e della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS per la tragica scomparsa del Magnifico Rettore, Professor Franco Anelli. In questo momento di sgomento, a nome dell’Episcopato italiano, esprimo cordoglio alla sua mamma, ai suoi cari e alla comunità tutta dell’Ateneo e del Policlinico, cui ha dedicato la sua esistenza. Assicuro la preghiera della nostra Chiesa, affidando il caro Professor Anelli alla misericordia del Padre”.

Chi era Franco Anelli?

Anelli, Alumnus dell’Ateneo e ordinario di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza, era al suo terzo mandato come rettore della Cattolica. Classe 1963 e laureato in Giurisprudenza, tra i ruoli ricoperti ricordiamo quelli di professore associato di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Economia e commercio e professore straordinario nella facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma.