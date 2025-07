Cade dal terrazzo a 5 anni: era solo in casa, la madre davanti ai giudici

Era il 23 novembre del 2023 quando a Vicenza, nel quartiere di Santa Bertilla, un bambino di 5 anni è caduto dal terrazzo. Il piccolo si trovava da solo in casa. Ecco cosa hanno deciso i giudici nei confronti della madre.

Il 23 novembre del 2023 una madre, che viveva da sola con il figlio di 5 anni in un appartamento al secondo piano nel quartiere di Santa Bertilla a Vicenza, era uscita per buttare l’immondizia nei cassonetti sotto casa, con il bimbo che stava dormendo.

Il piccolo invece, proprio quando la madre è uscita si è svegliato e, non vedendola, ha cominciato a cercarla, fino ad arrivare sul terrazzo dove, per guardare di sotto, si è spinto un pò troppo, fino a cadere contro il cemento del cortile del condominio. La donna, sentendo il tonfo, è corsa a vedere disperata, e ha subito chiamato i soccorsi che hanno trasportato il bambino d’urgenza all’ospedale San Bortolo. Miracolosamente il bambino è sopravvissuto, riportando però un trauma cranico commotivo, delle fratture multiple e lesioni ad alcuni organi interni e alcune vertebre. La madre poi, per paura di perdere la custodia del bambino, ha raccontato una versione diversa che però ha insospettito i giudici, che temevano ci fossero maltrattamenti in famiglia. Dagli accertamenti è poi emersa la verità.

Come abbiamo visto, il bambino di 5 anni caduto dal terrazzo mentre era solo in casa è sopravvissuto, anzi è guarito completamente. Nei giorni scorsi la madre, tramite l’avvocato Ronny Spagnolo, ha chiesto di poter patteggiare. I giudici hanno accettato e la donna ha quindi patteggiato un anno e sei mesi di reclusione per abbandono di minore. Il giudice le ha inoltre concesso la sospensione condizionale della pena.