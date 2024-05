Un uomo di 34 anni e i due figli, di 6 e 7 anni, sono stati trovati senza vita nella loro casa a Surprise in Arizona.

Padre e 2 figli trovati morti in casa

Nel pomeriggio del 19 maggio la polizia è intervenuta per effettuare un controllo sul padre, Brock Mater, che avrebbe dovuto essere in compagnia dei due figli piccoli. Secondo quanto riportato dall’Arizona Republic, la madre dei bambini ha allertato le forze dell’ordine poiché non riusciva a contattare il marito, da cui stava divorziando. La donna era preoccupata che potesse essere successo qualcosa, dal momento che la scuola dei ragazzi l’aveva avvertita della loro assenza.

La macabra scoperta

La polizia ha dichiarato che una volta entrati in casa del 34enne, hanno trovato i tre corpi senza vita. Sono state riscontrate “ferite da arma da fuoco alla testa” ed è stato trovato un fucile sulle ginocchia del padre. Secondo i primi accertamenti l’uomo, che non aveva precedenti penali, era in cura per dei problemi di natura psichiatrica. “A quanto ci risulta, mentre erano separati, Mater stava cercando e ricevendo attivamente un trattamento per la salute mentale, e il trattamento stava andando bene“, ha dichiarato il sergente Rick Hernandez, durante una conferenza stampa.

Ennesima tragedia in Arizona

Il dramma familiare che si è consumato a Surprise è stato solo l’ultimo di una serie di incidenti avvenuti nella città. Il 17 maggio un uomo di 51 anni, identificato come Todd Christopher Marchetti, aveva fatto irruzione in un’abitazione prendendo in ostaggio una donna e il suo bambino di 6 mesi. Nonostante tutti i tentativi dei negoziatori l’uomo sembra essersi suicidato con un colpo alla testa. Il piccolo e la madre sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.