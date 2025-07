La 49enne australiana Erin Patterson uccise i suoceri e la zia dell’ex marito servendo loro un filetto alla Wellington farcito con amanita Phalloides, noto fungo velenoso. E’ arrivata la condanna.

Filetto alla Wellington mortale: uccise suoceri e zia con i funghi velenosi

Per un’occasione speciale, la 49enne australiana Erin Patterson aveva invitato a cena alcuni parenti, tra cui i suoceri e la zia dell’ex marito, nella sua casa di Leongatha.

La donna aveva preparato per loro un menù invitante, con filetto alla Wellington, fagiolini, purè di patate e salsa. I suoceri e la zia dell’ex marito morirono, si scoprì infatti che il filetto era stato contaminato da funghi velenosi, l’amanita Phalloides. Alla cena partecipò anche l’ex marito, Ian Patterson che, nonostante mangiò anche lui il filetto, riuscì a sopravvivere, rimanendo però per settimane in gravi condizioni in ospedale.

Filetto alla Wellington mortale: funghi velenosi, la condanna per il triplice omicidio

Durante il processo, Erin Patterson ha asserito che l’avvelenamento è stato accidentale ma, gli elementi raccolti dagli inquirenti hanno dimostrato il contrario. Erin Patterson è stata quindi giudicata colpevole di triplice omicidio e del tentato omicidio del marito. Al momento non si sa ancora quale sarà la pena che la 49enne dovrà scontare in carcere.