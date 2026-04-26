Spari al White House Correspondents’ Dinner: cronologia e reazioni

La serata del White House Correspondents’ Association al Washington Hilton è precipitata nell’ansia quando, la sera del 25 aprile 2026, sono stati uditi colpi d’arma da fuoco all’interno della struttura. L’evento, che vede la partecipazione di figure di primo piano come il presidente Donald Trump e membri del suo gabinetto, si è trasformato in una scena di confusione e tensione: ospiti e giornalisti si sono riparati mentre le forze dell’ordine intervenivano rapidamente.

Le prime fasi dell’accaduto hanno visto agenti della sicurezza muoversi per mettere in salvo i presenti e neutralizzare la minaccia.

Nei minuti successivi alla sparatoria, le autorità locali e federali hanno preso il controllo della situazione. Secondo fonti ufficiali, un individuo ha cercato di oltrepassare un punto di controllo del Secret Service nel foyer dell’hotel armato con diverse armi, costringendo a un intervento immediato.

Un agente è rimasto ferito e trasportato in ospedale, così come il sospettato è stato valutato in strutture sanitarie dopo essere stato bloccato. L’episodio ha sollevato interrogativi sulle misure di sicurezza agli eventi ad alto profilo e ha generato reazioni pubbliche e politiche nelle ore successive.

Cosa è successo: ricostruzione della dinamica

La sequenza degli eventi, come ricostruita dalle autorità, inizia intorno alle 20:35 ET quando, durante la cena al Washington Hilton, sono stati distinti colpi in una zona comune dell’hotel.

Un uomo ha forzato un punto di controllo del Secret Service, tentando di entrare nella zona riservata ai partecipanti, ed era armato di almeno una arma da fuoco e numerosi coltelli. Gli operatori di sicurezza, dopo uno scambio di colpi, sono riusciti a immobilizzare il sospettato: non è stato colpito da proiettili ma è stato affrontato fisicamente e ammanettato. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi per la platea e per i rappresentanti istituzionali presenti.

Dettagli sull’intervento

Le forze dell’ordine hanno descritto l’azione come un rapido coordinamento fra agenti del Secret Service e forze locali. Durante l’intercettazione, un agente ha riportato ferite che hanno richiesto cure ospedaliere, mentre il sospettato è stato trasferito in ospedale per accertamenti medici ed è stato poi preso in custodia. Le autorità hanno precisato che, nonostante lo scambio di colpi riportato, il sospettato non è stato colpito da proiettili e la sua neutralizzazione è avvenuta principalmente con forza fisica e procedure di contenimento.

Reazioni ufficiali e sviluppo delle indagini

Nel corso della serata e nelle ore successive sono arrivate le prime dichiarazioni ufficiali. Il presidente Donald Trump ha elogiato la prontezza degli agenti, pubblicando messaggi su Truth Social e, in seguito, partecipando a una conferenza stampa alla Casa Bianca accompagnato dal direttore del FBI e dal procuratore generale ad interim. Le autorità federali hanno avviato un’indagine per stabilire moventi e possibili complicità, trattando l’episodio come un atto compiuto da un singolo individuo fino a nuove evidenze. I responsabili dell’evento hanno annunciato la sospensione e la successiva riprogrammazione della cena entro 30 giorni.

Accuse e aspetti legali

La U.S. Attorney per il Distretto di Columbia, Jeanine Pirro, ha reso noto che il sospettato è stato incriminato per l’uso di un arma da fuoco durante un crimine violento e per assalto a un agente federale con arma pericolosa. Queste imputazioni riflettono la gravità dell’azione e aprono la strada a un processo penale che valuterà responsabilità e motivazioni. L’indagine del FBI punta anche a ricostruire il percorso del sospettato prima dell’arrivo all’hotel e a verificare eventuali contatti o ispirazioni esterne.

Effetti sugli ospiti e riflessioni sulla sicurezza

L’atto ha trasformato un contesto mondano in un momento di panico: molte persone si sono rifugiate sotto i tavoli o sono fuggite verso le uscite, testimoni hanno descritto scene di grande confusione. Tra gli ospiti è stata notata Erika Kirk, vedova di Charlie Kirk, presente alla serata e visibilmente scossa. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione degli eventi pubblici e sulla capacità di prevenzione degli attacchi, in particolare quando sono coinvolti leader politici di alto profilo. Le autorità hanno promesso una verifica approfondita delle procedure di sicurezza adottate.

La vicenda al White House Correspondents’ Dinner rimane sotto osservazione mentre indagini e procedimenti giudiziari proseguono. Le autorità continuano a raccogliere testimonianze, analizzare filmati e ricostruire i movimenti del sospettato per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. Nel frattempo, tra i partecipanti e il vasto pubblico è forte la domanda su come migliorare le misure di protezione senza snaturare il carattere pubblico e istituzionale di eventi come questo.