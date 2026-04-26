Violenza in Mali: esplosione nella residenza del ministro e avanzata a Kidal

Una rete jihadista e un movimento tuareg rivendicano un'azione su più fronti che ha colpito Kidal, Mopti e la periferia di Bamako

Negli ultimi giorni il Mali è stato teatro di una nuova ondata di attacchi coordinati che hanno interessato sia il nord sia il centro del paese. Le azioni hanno raggiunto aree strategiche, inclusa la periferia della capitale Bamako, e hanno messo in luce fragilità già presenti nel quadro politico e di sicurezza nazionale.

Sul piano umano il bilancio è grave: tra le vittime figura il ministro della Difesa, Sadio Camara, morto in un’esplosione che ha colpito la sua residenza, insieme a tre suoi familiari.

La catena di eventi ha generato una forte incertezza istituzionale: fonti di sicurezza riferiscono che il presidente della giunta, Assimi Goita, sarebbe stato evacuato da Kati e trasferito in un luogo ritenuto più sicuro.

Le misure di ordine pubblico a Bamako sono state intensificate con l’imposizione di un coprifuoco notturno e la diffusione di numerosi posti di blocco. Anche il capo dei servizi segreti, Modibo Kone, è rimasto ferito durante i raid, segno della portata e della precisione delle operazioni nemiche.

Rivendicazioni e alleanze sul campo

La responsabilità degli attacchi è stata attribuita al gruppo jihadista JNIM, collegato ad Al Qaeda, in collaborazione con il movimento separatista FLA, associato alla causa tuareg.

Le organizzazioni hanno descritto l’operazione come un’azione congiunta “senza precedenti”, sottolineando un salto qualitativo nella loro capacità di coordinamento. Questo tipo di cooperazione riflette una tendenza più ampia in cui formazioni jihadiste e gruppi indipendentisti trovano interessi convergenti, sfruttando il contesto instabile per allargare la propria influenza.

Chi sono i protagonisti

Il JNIM è una sigla che rappresenta una coalizione di milizie che opera da anni nel Sahel e che ha legami con Al Qaeda; il FLA, invece, è una formazione tuareg che reclama autonomia per alcune aree del nord. Qui il termine separatista tuareg indica un movimento etnico-politico che reclama diritti e rappresentanza per il popolo berbero nomade della regione del Sahara. La collaborazione tra questi attori crea un mix pericoloso tra obiettivi ideologici e rivendicazioni territoriali.

Sviluppi militari e controllo territoriale

Tra i fatti più significativi figura la perdita di controllo di Kidal, dove le forze governative e i mercenari russi noti come Afrika Korps si sono ritirati, lasciando spazio ai ribelli. I separatisti affermano che la ritirata sia avvenuta nell’ambito di un accordo locale, mentre il portavoce Mohamed El Maouloud Ramadan ha proclamato che “Kidal is declared free“. La presenza russa aveva in passato colmato in parte il vuoto lasciato dall’allontanamento delle missioni occidentali; il loro arretramento rappresenta un colpo simbolico per la giunta militare al potere.

Implicazioni strategiche

La perdita di punti nevralgici come Kidal è rilevante perché modifica gli equilibri sul terreno: l’arretramento delle forze di supporto e la maggiore libertà di movimento per gli insurgenti aumentano il rischio di nuove offensive verso centri logistici e vie di comunicazione. In questo quadro il termine vuoto di sicurezza definisce la condizione in cui la diminuzione delle presenze internazionali lascia una lacuna che gruppi armati cercano di occupare.

Ripercussioni politiche e reazioni internazionali

Sul piano politico la serie di attacchi amplifica le domande sulla stabilità della giunta guidata da Assimi Goita e sul controllo dello Stato. A livello internazionale la reazione è stata immediata: il segretario generale Antonio Guterres ha condannato l’estremismo violento esprimendo profonda preoccupazione, mentre la Unione Europea ha espresso solidarietà verso il popolo maliano e ha ribadito l’impegno nella lotta al terrorismo nel Sahel. Queste prese di posizione arrivano in un contesto segnato dalla chiusura di missioni internazionali, tra cui la missione ONU MINUSMA, che ha contribuito per anni a mantenere un livello minimo di ordine e monitoraggio.

Prospettive e scenari futuri

Il deteriorarsi della situazione apre a scenari complessi: da un lato vi è il rischio che coordinazioni simili tra gruppi armati diventino più frequenti; dall’altro, la comunità internazionale potrebbe essere spinta a riesaminare il proprio approccio al Sahel. L’uso di misure straordinarie a Bamako, come il coprifuoco e i controlli, è una risposta immediata, ma non elimina le cause profonde del conflitto. Comprendere la natura delle alleanze e il ruolo di attori esterni rimane fondamentale per immaginare strategie di stabilizzazione efficaci.