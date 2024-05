Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, un uomo armato di coltello si è scagliato contro la sua famiglia.

Agrigento, accoltella moglie e figli poi si chiude in casa

Il dramma familiare si è consumato a Cianciana, un piccolo paese dell’entroterra agrigentino. Qui un uomo ha aggredito con un fendente la moglie e i figli. Uno dei bambini, di 7 anni, è in condizioni critiche. L’episodio si è verificato in un appartamento di via Puccini.

L’aggressione

L’aggressore, Daniele Alba, di 35 anni, lavora come meccanico. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito la moglie e i due figli piccoli, poi li avrebbe fatti uscire dall’abitazione e si sarebbe barricato in casa. La donna è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il figlio di 7 anni, ferito gravemente all’addome, è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale dei bambini di Palermo. Anche la figlia è stata ricoverata, ma le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Il movente

Dai primi accertamenti sembrerebbe che il 35enne abbia reagito con violenza alla decisione della compagna di separarsi, come riportato da SkyTg24. Dopo lo scatto di ira la moglie è riuscita a scappare con il figlio, mentre la sorella è rimasta in casa con il padre. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, che sono stati in grado di mettere in salvo la piccola raggiungendo l’appartamento con una gru.