Sardegna, morto mentre maneggia le armi del padre in casa

Un minorenne è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo di fucile mentre maneggiava le armi del padre a Villasalto, in Sardegna. Sul luogo sono accorsi i medici, con l’elisoccorso, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Quando sono arrivati nell’abitazione il ragazzo era già morto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il corpo è partito per errore, mentre stava toccando le armi che appartengono al padre.

Il ragazzo stava toccando un fucile e altre armi che il padre teneva in casa, quando improvvisamente è partito un colpo che lo ha centrato al volto. I rilievi nella casa sono in corso e verranno sentiti anche i parenti della vittima, per capire cosa è accaduto nell’abitazione. Stanno cercando di capire per quale motivo il giovane si è messo a toccare le armi custodite in casa dal padre. Per il momento le indagini vanno nella direzione dell’incidente. La tesi principale è che il colpo sia partito per errore.