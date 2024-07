La Nasa ha confermato che non c'è ancora una data di rientro per gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams

La Nasa ha reso noto che non c’è ancora una data di rientro per gli astronauti bloccati in orbita, Butch Wilmore e Suni Williams: i due resteranno sulla ISS, la Stazione spaziale internazionale, fino a quando non saranno risolti i problemi tecnici alla loro capsula.

I problemi tecnici e il rientro rimandato

Gli astronauti avrebbero dovuto visitare il laboratorio orbitante per circa una settimana e rientrare sulla Terra a metà giugno, ma i guasti ai propulsori e le perdite di elio sulla nuova capsula Starliner, di Boeing, hanno spinto la Nasa e Boeing a trattenerli più a lungo.

Cinque propulsori avrebbero ceduto mentre la capsula si avvicinava alla stazione spaziale il 6 giugno, il giorno dopo il decollo. Sembrerebbe che le guarnizioni degradate siano responsabili delle perdite di elio e dei problemi ai propulsori, ma sono necessarie ulteriori indagini.

Le parole di Steve Stich

Steve Stich, responsabile del programma per gli equipaggi commerciali della NASA, ha dichiarato che non si è ancora pronti ad annunciare una data di ritorno. Sarebbero in fase di revisione le opzioni di backup.

La capsula Dragon di SpaceX è un altro mezzo per portare gli astronauti della NASA da e verso la stazione spaziale.

Le ulteriori analisi nei prossimi giorni

Mark Nappi di Boeing ha comunicato che il team prevede di testare i propulsori questa settimana mentre la capsula è attraccata alla stazione spaziale, affinché possano essere raccolti più dati.