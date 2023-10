La missione cinese Shenzhou-17 è stata lanciata con successo dal sito di Jiuquan, Cina, poco dopo le 11 del mattino locali (5 del mattino in Italia).

Cina e la nuova missione: Shenzhou 17

A bordo si trova un team di tre astronauti, con un’età media di 38 anni, la più giovane fin dalla costruzione della stazione spaziale. L’obiettivo della missione cinese è inviare l’equipaggio alla stazione spaziale Tiangong, nell’ambito dell’ambizioso programma spaziale cinese che mira a portare astronauti sulla Luna entro il 2030.

Alle 11.14 ora locale (5.14 in Italia), la Cina ha lanciato con successo il razzo Long March 2F, alto come un edificio di 20 piani, per la missione Shenzhou 17. Questa è il dodicesimo volo spaziale cinese con equipaggio ed è partita dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan nel deserto del Gobi. Il comandante della missione, il colonnello senior Tang Hongbo, insieme al tenente colonnello Tang Shengjie e al tenente colonnello Jiang Xinlin, è a bordo della navicella spaziale, che raggiungerà la stazione spaziale Tiangong in orbita a circa 400 chilometri sopra la Terra in circa sei ore e mezza.

La durata della missione, gli astronauti della Shenzhou 16

La navicella Shenzhou 17 si aggancerà alla porta principale del modulo centrale Tianhe, dove si trova la stazione spaziale. L’equipaggio Shenzhou 17 si unirà per quattro giorni ai membri della Shenzhou 16, che sono in orbita da cinque mesi. Dopo il passaggio delle consegne, la Shenzhou 16 farà ritorno sulla Terra. Il nuovo equipaggio rimarrà nella stazione spaziale per circa sei mesi, conducendo esperimenti, manutenzione e operazioni di riparazione sperimentali durante le passeggiate spaziali. Queste attività contribuiranno a migliorare le capacità della stazione e fornire dati importanti.