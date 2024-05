Berlino, il governo accusa la Russia di cyber-attacchi

Accuse dalla Germania, Baerbock in Australia punta il dito contro la Russia per l'attacco hacker del 2023

Lo scorso anno la Germania è stata colpita da un attacco hacker da parte di un gruppo appartenente ai servizi militari di Mosca. Ad accusare la Russia è stata la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock che ha detto: “È un attacco inammissibile, ci saranno conseguenze”.

Attacco hacker russo

Baerbock ha attribuito il cyber attacco al gruppo conosciuto come Apt28, che ha detto essere guidato dai servizi segreti militari russi. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante una conferenza stampa ad Adelaide, in Australia, dove la ministra degli Esteri si trovava in visita.

La risposta della Germania

La Germania ha reagito convocando l’ambasciatore russo a Berlino. Questa mossa indica la serietà con cui la Nazione tedesca prende l’attacco hacker e il desiderio di affrontare direttamente la situazione con il governo russo. Le tensioni tra Germania e Russia sono già alte, specialmente perché la Germania è il secondo fornitore militare dell’Ucraina dopo gli Stati Uniti. Inoltre, il Partito Socialdemocratico tedesco (SPD), che guida la coalizione di governo, aveva denunciato i cyber attacchi ai loro account e-mail avvenuti nel gennaio dello scorso anno.

Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche geopolitiche e di sicurezza nella regione, con la Germania che cerca di proteggere la sua sicurezza informatica e di gestire le relazioni con la Russia in un momento di crescente tensione internazionale.