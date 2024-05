Pentagono: "Kiev utilizzi armi Usa solo in Ucraina"

Sabrina Singh, vice portavoce del Pentagono, ha avvisato Kiev di usare le armi Usa solo in Ucraina.

Le dichiarazioni di Sabrina Singh nei confronti di Kiev, riguardo l'utilizzo delle armi inviate dagli Stati Uniti, che dovrebbe essere ristretto solo all'Ucraina.

Il Pentagono ha affermato di non aver cambiato la sua posizione riguardo l’uso delle armi che sono state inviate dagli Stati Uniti nell’ambito degli aiuti militari, ribadendo che Kiev può utilizzarle solo all’interno del suo territorio. Lo ha dichiarato Sabrina Singh, vice portavoce del Pentagono, durante un briefing.

Le dichiarazioni della vice portavoce del Pentagono

“Non abbiamo cambiato la nostra posizione. Crediamo che le attrezzature, le capacità che stiamo dando all’Ucraina, che altri Paesi le stanno dando, dovrebbero essere usate per riprendersi il loro territorio sovrano” ha dichiarato Singh, aggiungendo di aver reso pubbliche le richieste riguardo questo argomento.

“Ancora una volta, vorrei ribadire che, in ogni singolo gruppo di contatto sulla difesa dell’Ucraina convocato dal Segretario le armi fornite sono per l’uso sul campo di battaglia. E il Segretario, nelle sue conversazioni con il ministro Umerov, discute su come utilizzare al meglio queste capacità, e crediamo che ciò avvenga all’interno del territorio ucraino” ha aggiunto.