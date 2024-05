Guerra in Ucraina: per Xi Jinping c'è bisogno di una soluzione politica al conflitto

Guerra in Ucraina: per Xi Jinping c'è bisogno di una soluzione politica al c...

Guerra in Ucraina: per Xi Jinping c'è bisogno di una soluzione politica al c...

Durante il recente incontro avvenuto tra Vladimir Putin e Xi Jinping, i due non hanno potuto fare a meno di discutere della guerra che la Russia sta affrontando con l’Ucraina. A tal proposito, il presidente Cinese ha ammesso di essere a favore di una soluzione politica al conflitto che coinvolga entrambe le parti in causa.

Xi Jinping vuole una conferenza di pace

In un incontro a porte chiuse con il presidente russo Vladimir Putin, Xi Jinping ha avuto modo di condividere la sua opinione sulla guerra in Ucraina. Stando a quanto emerso, sembra che il presidente cinese sia più propenso per una soluzione politica del conflitto rispetto ad una vittoria sul campo di battaglia.

Secondo Jinping bisogna esaminare sintomi e cause profonde per permettere la pianificazione presente e futura a lungo termine della guerra in Ucraina. Il presidente cinese sembra desiderare una conferenza di pace internazionale che deve però essere riconosciuta sia da Mosca che da Kiev, con un’equa partecipazione e discussione seria di tutte le opzioni disponibili.

Jinping sottolinea che questa conferenza dovrà avvenire in un “momento opportuno” e che sarà necessario che entrambe le parti in causa siano coinvolte, solo così si potrà raggiungere una rapida soluzione politica della questione.