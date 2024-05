Tilde Syah, modella e influencer, è stata paparazzata in compagnia di Brennan Johnson. La coppia sembra essere molto affiatata.

Tilde Syah è la nuova fiamma di Brennan Johnson

Tilde Syah è stata paparazzata in compagnia di Brennan Johnson, star del Tottenham. I due sono stati beccati insieme per le strade di Londra, in atteggiamenti molto affettuosi. La coppia è apparsa molto affiatata, in un ristorante della città. La modella ha dato da mangiare al calciatore e ogni loro gesto era ricco di complicità e affetto.

Brennan Johnson, chi è la nuova fiamma Tilde Syah: modella e influencer

Non si sa molto di Tilde Syah, le informazioni sono davvero poche, ma quello che si sa è che è una modella e influencer molto seguita sui social network. La giovane è metà danese e metà monague e ha un grande successo su Instagram grazie ai suoi scatti particolarmente sexy. Fino a questo momento era completamente sconosciuta al di fuori del mondo dei social, ma la sua frequentazione con il calciatore le ha dato maggiore notorietà.