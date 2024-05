Matteo Berrettini ha ormai archiviato la relazione con Melissa Satta. La nuova fidanzata è Federica Lelli, ex di Ultimo. Stando a quanto sostengono i beninformati, la coppia è pronta per andare a convivere.

Matteo Berrettini: la nuova fidanzata è Federica Lelli

Mentre Melissa Satta ha ritrovato il sorriso accanto a Carlo Beretta, Matteo Berrettini ha perso la testa per Federica Lelli. Secondo il settimanale Chi, il tennista e l’ex fidanzata di Ultimo fanno sul serio, tanto che sono pronti per la convivenza. I due sono stati pizzicati insieme per la prima volta lo scorso marzo, mentre si godevano un pranzo a Roma, in zona Ponte Milvio.

Matteo Berrettini e Federica Lelli verso la convivenza

Matteo Berrettini e Federica Lelli, è bene sottolinearlo, non hanno ancora ufficializzato la loro relazione. Molto probabilmente, è una scelta del tennista, viste le critiche che ha ricevuto durante la storia d’amore con la Satta. Conferme a parte, lo sportivo e la nuova fidanzata sono pronti per andare a convivere, probabilmente a Roma.

Chi è Federica Lelli?

Federica Lelli è conosciuta soprattutto per essere l’ex fidanzata di Ultimo. La storia d’amore è durata un paio d’anni ed è finita nel 2019. E’ a lei che Niccolò Moriconi ha dedicato molte delle sue canzoni, come 22 settembre. Dopo la rottura sono rimasti in ottimi rapporti, tanto che lei assiste ancora ai suoi concerti.