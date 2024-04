La relazione tra Belen e Angelo Edoardo Galvano viene svelata poco dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni e le voci di una riconciliazione con l’ex marito Stefano De Martino.

La storia su Instagram di Belen Rodriguez

Il settimanale Diva e Donna ha rivelato in prima pagina la relazione tra i due, poi la showgirl è uscita allo scoperto su Instagram: «Si chiama Edoardo», ha scritto correggendo chi lo chiamava Eduardo.

Nuova fiamma per Belen Rodriguez

La showgirl si sarebbe fidanzata con un ingegnere di nome Angelo Edoardo. I due erano stati paparazzati insieme dal settimanale e mercoledì è arrivata la conferma di Belen con una storia sul suo profilo Instagram.

Sul profilo Linkedin di Angelo Edoardo lo definisce come un ‘esperto di tecnologie pulite e sostenibili con un background di ingegneria’.

La relazione tra Belen e Angelo Edoardo Galvano

Dopo le tante le delusioni amorose, Belen ci riprova con Angelo Edoardo. Stando agli ultimi gossip, i due si frequenterebbe da oltre un mese e avrebbero già trascorso qualche mini vacanza insieme, la coppia è volata a Parigi a Disneyland con figli e famiglia dell’argentina.

Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli

Il settimanale “Chi” poi, circa due mesi fa, ha mostrato in esclusiva alcune foto che immortalano la showgirl argentina in compagnia di Giacomo Cavalli. Un presunto flirt che non ha mai avuto conferme o smentite.