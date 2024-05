Amaia Arrieta, stilista dei figli di William e Kate Middleton, ha svelato come sta la principessa, parlando del difficile periodo che sta affrontando la royal family.

Kate Middleton, parla la stilista dei figli Arrieta: “Stanno attraversando l’inferno”

Amaia Arrieta, stilista dei figli di William e Kate, ha svelato qualche dettaglio sulle condizioni di salute della principessa e sul momento difficile che sta affrontando la royal family. “Stanno attraversando l’inferno” ha dichiarato la stilista, spiegando il calvario della famiglia per via delle cure a cui si sta sottoponendo Kate. La donna ha lavorato come stilista per i tre figli dei principi di Galles da quando il piccolo George era solo un neonato.

“Ho il cuore spezzato in questo momento, penso che stiano attraversando l’inferno, spero che si riprendano. È una cosa molto personale” ha dichiarato la stilista al Telegraph. Arrieta non è solo una stilista, è anche una confidente e amica di famiglia.

Kate Middleton: come sta la principessa

Kate ha ricevuto una diagnosi di cancro, dopo aver subito un intervento all’addome a gennaio. Il settimanale Gente ha rivelato che l’operazione è stata effettuata da un’equipe del policlinico romano Gemelli. La principessa ha poi deciso di condividere pubblicamente la sua diagnosi, in un videomessaggio. Al momento non si hanno maggiori dettagli sulle sue condizioni di salute, si sa solo che sta procedendo con le cure.