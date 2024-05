Dopo settimane di trattative per cercare di trovare una quadra, si sono fermati i colloqui tra Israele, Hamas e i Paesi che stanno facendo da mediatori per quanto riguarda il tema della liberazione degli ostaggi. Israele non riesce ad avvicinarsi ad un accordo con Egitto e Qatar e per questo motivo le trattative sugli ostaggi hanno subito un vero e proprio stop.

Israele-Hamas, stop alle trattative sugli ostaggi: cosa è successo

“Le fonti hanno indicato che le differenze sono molto ampie, soprattutto sul termine ‘fine della guerra’ e sulla richiesta di Israele di porre il veto sui nomi dei terroristi di cui Hamas potrebbe chiedere il rilascio” – queste sono state le motivazione ben illustrate nelle scorse ore dall’emittente televisiva israeliana Kan 11, il primo media che ha diffuso la notizia sullo stop alle trattive sugli ostaggi fra Tel Aviv e Qatar-Egitto.

Israele-Hamas, stop alle trattative sugli ostaggi: la posizione dei mediatori

Anche gli stessi Paesi mediatori, che da mesi si trovano nel mezzo fra le due forze in campo in Medio Oriente, si sono accorti che al momento non ha più senso sedersi al tavolo delle trattative. Troppo diverse le posizioni di partenza delle parti in causa: in questo modo pensare di trovare un accordo è impossibile.