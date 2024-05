Giovedì 16 maggio 2024, Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati. Alle nozze, organizzate nella bellissima Sicilia, precisamente a Mazara Del Vallo, hanno partecipato tanti Vip.

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono sposati

Guenda Goria e Mirko Gancitano, a distanza di tre anni dal primo incontro, sono diventati marito e moglie. I due si sono sposati giovedì 16 maggio, con una cerimonia pomeridiana/serale, organizzata a Mazara del Vallo, in Sicilia. Ai festeggiamenti hanno partecipato tanti Vip.

I Vip presenti alle nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Ad accompagnare la sposa all’altare è stato il padre Amedeo Goria. Guenda, bellissima come sempre, ha sfoggiato con orgoglio il suo pancione di sette mesi. Lei e il neo marito Mirko stanno per diventare genitori del primo figlio, un bel maschietto. Al matrimonio hanno partecipato tanti Vip, come: Alex Belli, Delia Duran, Dayane Mello, Federico Fashion Style, Giucas Casella, Soleil Sorge e Sarah Altobello.

I look di Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda ha sfoggiato un bellissimo abito in pizzo, con una scollatura a V, e un bouquet di peonie bianche. Ovviamente, non ha rinunciato al lungo strascico, proprio come le protagoniste delle favole che lei ha sempre amato. Mirko, invece, ha optato per un completo classico blu scuro. Dopo la cerimonia in chiesa, la Goria ha cambiato vestito, optando per un modello più appariscente, con le maniche a sbuffo. Anche Gancitano ha preferito mettersi comodo, indossando un completo casual bianco.