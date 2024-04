Guenda Goria e Mirko Gancitano svelano il nome del figlio: ecco come si chiamerà.

Guenda Goria e il compagno Mirko Gancitano hanno svelato il nome del primo figlio. La figlia di Maria Teresa Ruta e il futuro papà si sono lasciati ispirare dalla Bibbia.

Guenda Goria e Mirko Gancitano svelano il nome del figlio

Manca poco per il parto di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta e il compagno Mirko Gancitano, in diretta nel programma La volta buona di Caterina Balivo, hanno svelato il nome che hanno scelto per il pargolo. I futuri genitori hanno preso ispirazione dalla Bibbia.

Come si chiamerà il figlio di Guenda Goria?

Guenda e Mirko hanno svelato che il primo figlio si chiamerà Noah. “Alla fine abbiamo fatto una scelta di cuore, un nome biblico che vuol dire ‘colui che porta sollievo’“, ha aggiunto Gancitano. Goria ha dichiarato:

“L’abbiamo scelto insieme perché vuol dire dono di Dio, ed è un nome moderno che i nostri genitori ancora devono imparare a pronunciare. Quando l’abbiamo detto ad alta voce, mi è arrivato un calcetto e quindi ho pensato che gli potesse piacere”.

L’annuncio di Guenda sui social

Dopo la diretta nel programma La volta buona, Guenda Goria ha annunciato il nome dei figlio anche sui social. Ha scritto:

“Benvenuto NOAH. DONO DI DIO. Quello che sei tu per noi. Quando ti abbiamo detto questo nome hai fatto un piccolo movimento quando ancora non ti muovevi. Da lì in poi sei diventato un ballerino. Spero ti piacerà. Con tanto amore, la tua mamma”.