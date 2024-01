Guenda Goria è incinta del primo figlio. La primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha dato la lieta novella in diretta tv, nel salottino di Caterina Balivo. Lei e il compagno Mirko Gancitano diventeranno genitori.

Guenda Goria è incinta del primo figlio: l’annuncio

Ospite del programma La volta buona di Caterina Balivo, Guenda Goria ha annunciato di essere incinta del primo figlio. Con lei, il compagno Mirko Gancitano, al suo fianco da anni. “Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo. Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre“, ha ammesso la primogenita di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Guenda Goria in lacrime: il motivo

Con le lacrime agli occhi, Guenda ha proseguito:

“Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo“.

Guenda è rimasta incinta del primo figlio in modo naturale, dopo tre anni di tentativi. La sua emozione, com’è normale che sia, è alle stelle.

Adesso che è incinta del primo figlio, le nozze non verranno ulteriormente rimandate. Il matrimonio era in programma per lo scorso autunno, poi Guenda e Mirko hanno dovuto rimandarlo per problemi di salute. Per il momento, la nuova data è il 16 maggio 2024.