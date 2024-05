Aurora Ramazzotti ha ricevuto una simpatica provocazione da un amico che, sui social, ha mostrato una sua foto in versione “milf”. Ovviamente, la figlia di Michelle Hunziker non ha incassato in silenzio.

Aurora Ramazzotti in versione “milf”

Qualche ora di libertà per Aurora Ramazzotti, che ha lasciato il piccolo Cesare ai nonni e si è goduta un po’ di spensieratezza con l’amico Gabriele Vagnato. Quest’ultimo ha risposto ad una sua storia Instagram con una provocazione, mostrando la giovane influencer in versione “milf“.

La provocazione di Gabriele Vagnato

E’ stata Aurora ad iniziare questa piccola gara social. La Ramazzotti ha condiviso su Instagram una foto dell’amico Gabriele Vagnato, scrivendo “Sulla piazza“. A quanto pare, il ragazzo è single e Aury ha voluto fare qualcosa per trovargli l’anima gemella. Gabriele, però, si è vendicato, postando uno scatto dell’amica in versione “milf”.

La reazione di Aurora Ramazzotti “milf”

La foto di Aurora Ramazzotti in versione “milf” è assolutamente normale, soltanto la didascalia è provocatoria. Non a caso, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha reagito aggiungendo un semplice “Mah“. Una gag social che ha divertito i fan e, a quanto pare, anche i diretti interessati. Una cosa è certa, se Aury ha ripreso dalla mamma non diventerà mai una vera “milf“, se non a parole.