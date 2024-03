Aurora Ramazzotti è in Svizzera: per il figlio Cesare è la prima volta in montagna.

Aurora Ramazzotti in Svizzera

Aurora Ramazzotti ha deciso di partire per la Svizzera, proprio la nazione natìa della sua mamma, Michelle Hunziker. In queste ore la nota influencer ha condiviso alcuni contenuti sui social network in cui ha informato i suoi appassionati followers rispetto al suo ultimo viaggio. Ed Aurora non è da sola: insieme a lei c’è suo figlio, il piccolo Cesare.

Cesare in montagna con mamma Aurora

Cesare non ha ancora un anno ed è nato dall’amore tra Aurora ed il suo compagno Goffredo Cerza. Per il bambino è la primissima volta in montagna, dove sta muovendo i suoi primi passi tra hotel di lusso e viste mozzafiato, come la Ramazzotti ha mostrato via social. Aurora si è detta innamorata della Svizzera ed a proposito di lusso, la figlia di Eros e di Michelle, ha fatto sapere che è stata invitata dalla struttura che la sta ospitando.

L’hotel svizzero dov’è Aurora Ramazzotti

L’hotel in questione è il cinque stelle Golf Hotel & Residences in cui Aurora Ramazzotti potrà rilassarsi e passare qualche bel giorno in montagna insieme al suo piccolo Cesare. Un vero e proprio angolo di paradiso che probabilmente Aurora ci farà scoprire ancora meglio con i suoi contenuti.