Aurora Ramazzotti ha fatto un regalo speciale al compagno Goffredo Cerza, che nei giorni scorsi si è sottoposto ad un trapianto di capelli in una clinica di Milano. Cosa ha donato al padre del figlio Cesare?

Aurora Ramazzotti: il regalo a Goffredo dopo il trapianto di capelli

Nei giorni scorsi, Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti, si è sottoposto ad un trapianto di capelli. Ha scelto di farlo presso il Centro Insparya, fondato nel capoluogo lombardo da Cristiano Ronaldo e dal manager Paulo Ramos. Dopo il trattamento, la figlia di Michelle Hunziker ha sorpreso il padre di suo figlio Cesare con un regalo speciale.

Cosa ha regalato Aurora Ramazzotti a Goffredo?

Aurora si è presentata presso il Centro Insparya di Milano con un regalo per il suo Goffredo. “Fiori per il mio amore“, ha scritto la Ramazzotti a didascalia di una foto in cui mostra un mazzo di margherite bianche e qualche fiorellino giallo. Cerza si è sottoposto al trattamento perché, a soli 28 anni, non riusciva a vedersi senza capelli.

Goffredo Cerza: la scelta di sottoporsi al trapianto di capelli

“Nuovo capello in arrivo“, così Goffredo ha annunciato sui social il trapianto di capelli. Il compagno di Aurora Ramazzotti ha deciso di sottoporsi all’intervento perché la calvizie lo metteva a disagio. Una scelta assolutamente personale, che nessuno dovrebbe permettersi di giudicare.