Lo studente italiano di 25 anni, Matteo Falcinelli, originario di Spoleto, è stato arrestato in Florida, a Miami. Le scene di violenza subite dal giovane dalla Polizia, sono state ritenute inaccettabili dalla famiglia.

In un’intervista a QN, Vlasta Studenicova, la madre dello studente italiano di 25 anni che ha subito un violento arresto a Miami, ha commentato quanto accaduto, con forte indignazione:

«Quello che ha subito mio figlio non dovrà succedere mai più, tantomeno a un ragazzo di 25 anni, studente all’estero. A Matteo, solare e pieno di vita , hanno tolto il sorriso e distrutto i sogni portandolo addirittura a tentare di togliersi la vita . È stato torturato : basta guardare i video per capire».

La scena è stata ripresa dalle bodycam indossate dagli agenti americani, durante la notte tra il 24 e il 25 febbraio scorso.

La famiglia ha raggiunto il giovane a Miami e la madre racconta le difficili condizioni attuali dello studente:

La famiglia di Matteo non ci sta: è determinata a chiedere giustizia.

«Matteo evita di uscire ha il terrore che possa succedere ancora. Non avrò pace finché non avremo giustizia, per questo ho bisogno dell’aiuto di tutti per portare avanti questa battaglia per i diritti umani e per condannare la tortura ad un essere umano».